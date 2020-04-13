Из-за строительных работ временно меняется маршрут ласнамяэского автобуса номер 51

Объезд в направлении торгового центра "Виру"

маршрут: Тяхесаю теэ, соединительная дорога между Тяхесаю теэ и Лаагна теэ

дополнительные остановки: временная остановка "Лендтяхе" (возле Тяхесаю теэ, 7)

Объезд в направлении Прийсле

маршрут: мост Варраку, Лаагна теэ

дополнительные остановки: "Таэвакиви" (Лаагна теэ)

остановки совершаться не будут на Лендтяхе и Тяхесаю теэ

Из-за объезда на маршруте возможны отклонения от графика.

Пассажирам приносят извинения за возможные неудобства.

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