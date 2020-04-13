13.04.2020, 08:50
Из-за строительных работ временно меняется маршрут ласнамяэского автобуса номер 51
В связи с закрытием проезжей части для строительных работ в районе улицы Тяхесаю теэ, 4, автобусы линии №51 с 13 апреля до 3 мая пойдут в объезд.
В связи с закрытием проезжей части для строительных работ в районе улицы Тяхесаю теэ, 4, автобусы линии №51 с 13 апреля до 3 мая пойдут в объезд.
Объезд в направлении торгового центра "Виру"
Объезд в направлении Прийсле
Из-за объезда на маршруте возможны отклонения от графика.
Пассажирам приносят извинения за возможные неудобства.
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