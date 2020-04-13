13.04.2020, 08:50

Из-за строительных работ временно меняется маршрут ласнамяэского автобуса номер 51


EST
Из-за строительных работ временно меняется маршрут ласнамяэского автобуса номер 51
Foto: Heiki Rebane

В связи с закрытием проезжей части для строительных работ в районе улицы Тяхесаю теэ, 4, автобусы линии №51 с 13 апреля до 3 мая пойдут в объезд.

Объезд в направлении торгового центра "Виру"

  • маршрут: Тяхесаю теэ, соединительная дорога между Тяхесаю теэ и Лаагна теэ
  • дополнительные остановки: временная остановка "Лендтяхе" (возле Тяхесаю теэ, 7)

Объезд в направлении Прийсле

  • маршрут: мост Варраку, Лаагна теэ
  • остановки совершаться не будут на Лендтяхе и Тяхесаю теэ

Из-за объезда на маршруте возможны отклонения от графика.

Пассажирам приносят извинения за возможные неудобства.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: