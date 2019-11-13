Из Ласнамяэ до Штромки без пересадки: власти Таллинна объявили об открытии новой автобусной линии

Автобус № 66 будет отправляться из ласнамяэского микрорайона Прийсле и на нем можно будет доехать без пересадок до Штромки. Линию планируется запустить одновременно с открытием новой магистрали Рейди теэ – по-видимому, это случится в самом конце ноября.

По словам старейшины Пыхья-Tаллинна Пеэтера Ярвелайда, открытие новой автобусной линии продиктовано целым рядом обстоятельств.

«Необходимость создания прямого сообщения между двумя районами города давно назрела. Также важно направить хотя бы часть потока пассажиров в обход центра города, так как остановка Хобуяама и так перегружена. С открытием магистрали Рейди теэ это становится возможным. В любом случае, запуск такой линии - радостная новость для жителей Пыхья-Таллинна. Надеемся, что за этим последует открытие прямого сообщения между районами Пыхья-Таллинн и Хааберсти», - сказал Ярвелайд.

Старейшина Пыхья-Таллинна добавил, что новые автобусные линии нужны и пациентам семейных врачей, поскольку на месте Коплиской поликлиники вскоре начнется строительство нового Центра здравоохранения и врачи временно переедут в другие медицинские учреждения города.