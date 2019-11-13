Из Ласнамяэ до Штромки без пересадки: власти Таллинна объявили об открытии новой автобусной линии

При выборе маршрута для новой линии взвешивались различные варианты. Например, серьезно взвешивалась возможность проезда через улицы Коцебу и Теллискиви. Но в результате анализа пропускной способности улиц и пробных рейсов было принято решение, что путь автобуса проляжет через Рейди теэ, ул. Ахтри, Пыхья пуйестеэ, ул. Сууртюкки, Тоомпуйестеэ, ул. Техника, шоссе Палдиски и ул. Сыле. Дальше автобус пойдет по улицам Мадала, Рандла и Кари до самой Штромки.
Таким образом, на новой остановке, которую успели построить на ул. Коцебу перед музеем Каламая, будут останавливаться лишь школьные автобусы расположенной рядом гимназии Густава Адольфа. Также не исключено, что к лету там появится парковка для велосипедов и самокатов.
Члены районного собрания Пыхья-Таллинна задали представителям Транспортного департамента вопрос – почему при строительстве новых автобусных остановок на Кольде пуйестеэ не были сделаны «карманы», ведь с учетом того, что летом здесь паркуется много машин, они были бы совсем не лишними. В ответ представители департамента заверили, что остановки с «карманами» появятся в ходе реконструкции бульвара, которая запланирована на ближайшие годы.
Маршрут новой автобусной линии Прийсле - Пельгуранд:
Ул. К. Кярбери, Лагна теэ, Мустакиви теэ, ул. Пунане, Смуули теэ, Нарвское шоссе, Рейди теэ, ул. Ахтри, Мере пуйестеэ, Пыхья пуйестеэ, ул. Сууртюки, Тоомпуйестеэ, ул. Техника, шоссе Палдиски, ул. Сыле, ул. Мадала, ул. Рандла, ул. Кари, ул. Пельгуранна, Кольде пуйестеэ, ул. Сыле, шоссе Палдиски, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ теэ, ул. Суур-Раннавярав, Мере пуйестеэ, ул. Ахтри, Рейди теэ, Нарвское шоссе, Смуули теэ, ул. Пунане, Мустакиви теэ, Лаагна теэ, ул. К. Кярбери.
Остановки автобусной линии № 66:
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