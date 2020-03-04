ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Возвращение к корням и повышение: Владимир Свет — новый старейшина Ласнамяэ

”Мне поступило предложение стать старейшиной Ласнамяэ на прошлой неделе. Ласнамяэ — самый большой район Таллинна. Там живет почти 120 000 человек.

Для меня это не просто повышение, это возможность применить свой опыт и навыки, которые я получил будучи старейшиной Кесклинна, уже в своем родном районе. Это в какой-то мере возвращение к корням, в какой-то мере повышение. Я большую часть жизнь прожил в Ласнамяэ, сначала на улице Ляэнемере, затем на улице Кихну", — подчеркнул центрист.

Затем в видеоинтервью Владимир Свет рассказал про планы, проблемы и будущего заместителя старейшины района — останется ли Елена Калбина на своей должности?

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