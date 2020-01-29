Инициаторы проекта ”Маша и Медведь” пришли в ласнамяэскую школу поговорить о травле

Чтобы поговорить о проблеме травли в школах, Юферева-Скуратовски и Хёвельсон встретились с учениками 7-го класса.

По словам Марии Юферевой-Скуратовски, встреча показала, что дети очень ждут, чтобы на тему притеснений в школе с ними говорили максимально открыто и честно.

”Сейчас в этой школе внедрены соответствующие программы, но они нацелены на учеников начальных классов. Однако у детей разного возраста и проблемы разные. Что касается учеников 7-х классов, то им чрезвычайно важно ощущать свою причастность к коллективу, осознавать свою значимость для него. В этом возрасте дети хотят знать, что делать и как поступать, если вдруг их не принимают в коллективе”, — пояснила она.

Кайдо Хёвельсон подчеркнул, что травля в школах сегодня стала более изощренной, поскольку львиная доля случаев издевательств происходит в интернете. Тем не менее, отметил он, издевательства могут стать причиной невыносимой атмосферы в школе.

Проект ”Маша и Медведь” был инициирован парламентской группой в поддержку школы без травли. В рамках проекта депутаты парламента встречаются с учащимися 6-9 классов, рассказывают им о своем личном опыте, отвечают на вопросы учеников и делятся способами решения проблемы. Проект ”Маша и Медведь” не заменяет программ, занимающихся проблемой школьной травли на регулярной основе (KiVa, Vepa, Tore и др), а скорее дополняет их.

Главная цель проекта — донести до учеников мысль о том, что ныне успешные люди также испытывали на себе травлю и то, что не нужно переживать эту проблему в одиночку, а следует искать помощи. По статистике в Эстонии каждый пятый, а в некоторых школах каждый четвертый ребенок — жертва притеснения.