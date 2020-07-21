21.07.2020, 15:21

Идеальный шторм: как справились дороги Таллинна? Опрос RusDelfi


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Suur lomp Reidi tee ja Narva maantee ristmikul 1.07.2020
Suur lomp Reidi tee ja Narva maantee ristmikul 1.07.2020Foto: Andres Putting

В понедельник, 20 июля, на таллиннских дорогах было мокро: ливень затопил даже крупные магистрали, то тут, то там глохли автомобили, а прохожие были вынуждены идти по щиколотку в воде.

К счастью, стихия быстро успокоилась. А мы просим читателей RusDelfi выставить оценку таллиннским дорогам: справились ли они с таким "наплывом" или всё-таки что-то пошло не так.

Кстати, на нашем портале много видео вчерашнего потопа, которое прислали нам наши читатели. Посмотреть его можно ЗДЕСЬ.

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