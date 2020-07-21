Идеальный шторм: как справились дороги Таллинна? Опрос RusDelfi

К счастью, стихия быстро успокоилась. А мы просим читателей RusDelfi выставить оценку таллиннским дорогам: справились ли они с таким "наплывом" или всё-таки что-то пошло не так.

Кстати, на нашем портале много видео вчерашнего потопа, которое прислали нам наши читатели. Посмотреть его можно ЗДЕСЬ.