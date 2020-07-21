21.07.2020, 15:21
Идеальный шторм: как справились дороги Таллинна? Опрос RusDelfi
В понедельник, 20 июля, на таллиннских дорогах было мокро: ливень затопил даже крупные магистрали, то тут, то там глохли автомобили, а прохожие были вынуждены идти по щиколотку в воде.
К счастью, стихия быстро успокоилась. А мы просим читателей RusDelfi выставить оценку таллиннским дорогам: справились ли они с таким "наплывом" или всё-таки что-то пошло не так.
Кстати, на нашем портале много видео вчерашнего потопа, которое прислали нам наши читатели. Посмотреть его можно ЗДЕСЬ.
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