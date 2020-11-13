Хозяйка собирала мусор, квартиры нужно ремонтировать: подробности трагического пожара в Ласнамяэ

В четверг днем в доме по адресу Кивила, 34, на седьмом этаже загорелась квартира. В результате пожара погибла пожилая женщина.

Как утверждают соседи, погибшая женщина любила складировать в квартире старые вещи и мусор. Живущие по соседству знали об этом уже давно. На данный момент полиция не сообщила причину пожара.

Tulekahju Lasnamäel Kivila tänaval Foto: Rauno Volmar

RusDelfi связался с членом правления дома на Кивила Евгением. По его информации, квартира, где возник пожар, не была застрахована. ”Почти все квартиры в подъезде затопило. Прорвало стояк, вода дошла до подвалов. Квартирам в доме теперь необходим ремонт”, — сказал он.

На фотографиях видно, что соседние окна лопнули, а по словам жильцов, на шестом, седьмом, восьмом и девятом этажах спасатели вынуждены были выбить двери, так как огонь мог перейти в другие квартиры. Спасателям нужно было убедиться, что там нет пожара. Также теперь в доме проблемы с электричеством.

”Многие квартиры застрахованы, но некоторые нет. Кому-то придется ремонтировать жилплощадь за свой счет, потом добиваться компенсации”, — добавил Евгений.

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