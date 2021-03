"Хотя у меня была и экономическая специальность, на защиту диплома я снял фильм": кинорежиссер Олег Беседин рассказал о своей истории успеха

Олег Беседин берет интервью у Марта Хельме Foto: Ilmar Saabas

Но этот фильм у меня не просто об этой девушке и не просто об этом наркомане — Щербакове, хоть эти истории и идут параллельно. В этом фильме есть очень глубокая мысль о том, что 16 лет — это очень мало: она не стала матерью, не испытала настоящей любви, не видела жизни, по сути, а уже — смерть. Поэтому спешите жить, ребята, у нас так мало времени. Жизнь человеческая — она как спичка, зажег — и сразу тухнет. Поэтому спешите делать какие-то дела, никто не знает, когда придет конец. Но с другой стороны, конца может и не быть — если вы оставите след на этой земле, то вы будете бессмертны в своих поступках и своем творчестве.

Разговор состоялся в рамках проекта ”Stories of hard workers through the eyes of youth”, организованного НКО Ласнаидея, молодежным центром Ласнамяэ совместно с Британским советом.