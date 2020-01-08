08.01.2020, 14:15

"Хорошо, что советское время кончилось! "Всемирно известный фотограф искал девушку, которую заснял в Ласнамяэ в 1992 году. И нашел!

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Мадис Юрген
EST
"Хорошо, что советское время кончилось! "Всемирно известный фотограф искал девушку, которую заснял в Ласнамяэ в 1992 году. И нашел!
KAS ON SARNANE? Jelena näitab Martin Parri tehtud pilti, millel ta on 19aastane kassapidaja.Foto: Vallo Kruuser

В октябре этого года мы писали о всемирно известном британском фотографе Мартине Парре. Тогда в тартуской галерее Noorus проходила его выставка о ”бедной и бесцветной Эстонии” 1992 года. В объектив камеры Парра попала молодая кассирша одного из ласнамяэских магазинов того времени. Фотограф сказал, что хочет найти ее, чтобы в знак благодарности подарить снимок.

Выяснилось, что изображенная на фото девушка — Елена Рооп. Журналист издания Eesti Ekspress побывал у женщины в гостях. Проживает она на улице Калевипоя в Ласнамяэ. Эстонским владеет плохо, поэтому разговор шел на русском языке. Сейчас Елена работает на складе.

ENNE EESTIT LENINGRADIS: Jelena isa oli puhas eestlane, teenis Leningradis sõjaväes, ema oli kaupluses müüja. Foto: Vallo Kruuser
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”Ой, какой это был ужас! — вспоминает она работу в магазине. — Хорошо, что советское время кончилось! Прилавки были пустые, люди — злые. В половину девятого утра родители с детьми приходили в очередь за молочкой. Молока не было, дети плакали. По одному батону в одни руки….”

Елена смотрит на фотографию: кассовый аппарат показывает 6.85. ”Да, в 1992 уже были кроны. Цены в кронах. Ситуация стала улучшаться”.

Елена родилась в Ленинграде. Отец — чистокровный эстонец, служил в Ленинграде в армии, мать работала продавцом в магазине. Они поженились и переехали в Эстонию, когда Елене было девять. Потом родители развелись.


”Я устала! Хотела спать! К вечеру я уставала так, что приходила, ела что-то и ложилась спать”, — отвечает Елена на замечание о том, что на фото она выглядит грустной.

У Елены два сына: 22 и 9 лет. Старший работает водителем такси, младший учится в школе.

Когда издание сообщило фотографу, что нашло женщину, он написал ей письмо:

"Дорогая Елена!
Я так счастлив, что нашел Тебя спустя столько лет!
Как ты знаешь, это время может показаться вечностью.
Помнишь ли Ты, как я Тебя фотографировал?
Мне кажется, что Ты даже не заметила этого. Похоже, в тот момент Ты о чем-то мечтала.
С наилучшими пожеланиями,
Мартин Парр”

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