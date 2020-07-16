Хорошие новости! На променаде Паэ начинает работу охранная фирма

Об этом он соощил в соцсетях. Приводим публикацию в полном объеме:

"Так как в последнее время на эту тему было много публикаций, позвольте подробнее рассказать о видении и планах города на эту ситуацию (букв будет много):

1. Охранная фирма. Речь идет о компании Patriot, выигравшей тендер на предоставление услуг на променаде Паэ. Их основная задача состоит в том, чтобы сделать неудобным пребывание на променаде людей, распивающих алкоголь и нарушающих общественный порядок. Кроме того, информация от сотрудников фирмы будет передаваться полиции, если это потребуется для расследования правонарушений. Фирма будет работать как минимум до середины октября, ее пребывание может быть продлено. Время работы фирмы было определено совместно с администраторами этой группы, первоначально охранники будут находиться на променаде с 08.00 до 13.00 и с 17.00 до 00.00. В перерыве между сменами на рынке будет регулярно появляться муниципальная полиция.

2. Полиция. Все свои действия мы согласовываем с Ида-Харьюским отделением полиции, они будут находится на связи с охранной фирмой. За последнее время заметно увеличился штат помощников полиции, и мы надеемся, что они также начнут регулярно патрулировать территорию променада Паэ.

3. Камеры. Для того, чтобы полиция могла более системно/оперативно разбираться с теми, кто нарушает общественный порядок, мы установим в ближайшее время на променаде несколько камер. Это также позволит эффективнее контролировать работу баров и алкогольных магазинов на променаде.

4. Бары и алкогольные магазины. Мы отдаем себе отчет, что одна из основных причин проблем на променаде — продажа и распитие алкоголя. У нас нет права запретить или ограничить работу баров и магазинов. Однако мы стараемся привлечь их владельцев к решению вызванных ими проблем. Время покажет, готовы ли владельцы этих заведений разделить часть ответственности за эти решения.

5. Время работы баров. Город сейчас разрабатывает постановление, которое позволит ограничить ночное время продажи алкоголя в барах и ночных клубах. Мы ждем, что оно будет рассмотрено осенью. К сожалению, сейчас у нас нет права ограничить утреннее время работы баров и ночных клубов, такое право городу может дать лишь Рийгикогу. Соответствующее предложение парламенту от города уже сделано.