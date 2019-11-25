25.11.2019, 19:37

Городской театр: производственный комплекс в Ласнамяэ будет открыт в июле


EST 3
Tallinna Linnateater.Kuulutuste tulp
Tallinna LinnateaterFoto: Vallo Kruuser

В будущем году Таллинн продолжит осуществление проекта по развитию Таллиннского городского театра: летом будет построен производственный комплекс театра на улице Суур-Сыямяэ, а культурный центр ”Сальме” на время строительных работ в Городском театре будет приспособлен для временного проведения его спектаклей.

Вице-мэр Вадим Белобровцев подчеркнул, что одной из крупнейших инвестиций ближайших лет и долгожданным проектом для культурного сообщества станет развитие Таллиннского городского театра.

”В проекте городского бюджета следующего года на эти цели запланировано 5,7 миллиона евро. Сейчас осуществляются работы по проектированию комплекса зданий на улице Лай, строительные работы должны начаться в 2020 году. С развитием театрального комплекса в порядок будет приведена застройка всего девятого квартала и важной части Старого города, — сказал Белобровцев. — Для реализации крупномасштабного проекта Городского театра культурный центр ”Сальме” будет серьезно реконструирован, чтобы отвечать потребностям театра для проведения спектаклей, на эти цели в городском бюджете на следующий год запланировано около 800 000 евро”.

Помещения культурного центра ”Сальме” будут перестроены, но в будущем они будут использоваться для проведения различных занятий и предоставят центру больше возможностей. Также в этом году было начато строительство производственного комплекса театра на улице Суур-Сыямяэ, который необходим для дальнейшей деятельности театра. Производственный комплекс будет открыт в июле 2020 года.

В марте 2018 года Таллиннский департамент городского имущества и Таллиннский городской театр совместно с Союзом Архитекторов Эстонии провели конкурс эскизов для строительства нового здания Таллиннского городского театра. Победителем оказалось архитектурное бюро Salto AB. В соответствии с эскизом, по адресу Лай, 23, появятся залы на 350 и 130 мест и внешняя сцена с 500-местным зрительным залом. По плану театральный комплекс должен быть готов к концу 2022 года.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: