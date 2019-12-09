09.12.2019, 16:17
Гимназия в Ласнамяэ признана образцовым учебным заведением по языковому погружению(5)
Таллиннская гимназия Ляэнемере удостоена высокой награды — премии за качественную программу языкового погружения, сообщает пресс-служба управы.
Таллиннская гимназия Ляэнемере удостоена высокой награды — премии за качественную программу языкового погружения, сообщает пресс-служба управы.
В конце прошлой недели Программа языкового погружения в торжественной обстановке подвела итоги работы за уходящий год.
Таллиннская гимназия Ляэнемере заслужила наивысшую государственную оценку качества и получила звание ”Учреждение языкового погружения 2019”.
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