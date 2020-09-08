Где в Ласнамяэ нужны лежачие полицейские? Давайте поможем Владимиру Свету!

Но, вероятно, это недостаточно тормозит транспортный поток. Поэтому чиновник спрашивает, где еще необходимо уложить подобные замедлители.

Мы решили помочь Владимиру и спросить у наших читателей, а где подобные меры предосторожности в самом большом районе Таллинна (а может и не только в нем?) действительно необходимы.

Свои советы оставляйте в комментариях.

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