Где в Ласнамяэ нужны лежачие полицейские? Давайте поможем Владимиру Свету!

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет в своем фэйсбуке отчитался об участках дорог во вверенном ему районе, на которых в последнее время появились лежачие полицейские.
Но, вероятно, это недостаточно тормозит транспортный поток. Поэтому чиновник спрашивает, где еще необходимо уложить подобные замедлители.
Мы решили помочь Владимиру и спросить у наших читателей, а где подобные меры предосторожности в самом большом районе Таллинна (а может и не только в нем?) действительно необходимы.
Свои советы оставляйте в комментариях.
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