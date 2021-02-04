ГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ будут реновировать легендарный туннель. Торговцы: "Мы в шоке, нас хотят выбросить на улицу!"(4)
Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный встретился с продавцами, которые работают в туннеле Мустакиви.
Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный встретился с продавцами, которые работают в туннеле Мустакиви.
В среду днем стало известно: в Ласнамяэ в рамках проекта ”Народный бюджет” победила идея ”Приведение в порядок пешеходного туннеля Мустакиви”. Авторы: Анастасия Шарымова, Валентина Лашманова. Напомним, что жители Таллинна могли представить свои проекты, каким образом город мог бы улучшить их район. Голосовать можно было только за свой район на сайте tallinn.ee, зайдя в систему через ID-карту.
В четверг утром с редакцией RusDelfi связалась Татьяна Слонова — ее должность называется оператор туннеля. Иными словами, она управляет этим сооружением в Мустакиви уже 26 лет. Мы встретились с ней в этом самом туннеле спустя несколько часов.
”Мы обслуживаем это место. Убираем, охраняем с 7 утра до 10 вечера. Везде стоят камеры. Здесь ходить не страшно, говорят о том, что станет безопасней — нет, не станет. Так как тут не будет охраны и людей. Самое главное, что из-за никому неизвестного проекта — 15 человек лишатся работы. Куда они пойдут? Здесь держат лавки 10, 15, 20 лет. Запрещать людям работать в нынешнее время — это возмутительно”, — начала сходу Татьяна.
Туннель проходит под Лаагна теэ. Он открыт 24 часа в сутки, чтобы не нужно было перебегать ”канаву”. Магазины открыты примерно с 9 утра до 19 вечера. По словам Татьяны, раньше проблем было много, но благодаря ей — нарушений стало намного меньше.
”Здесь такой район — рядом социальные дома. Много вандализма, дурачества. Мы последние годы тут такую дисциплину поддерживаем… Все жулики знают, что здесь стоят камеры и есть охрана. По первости били по пять стекол за ночь, теперь тут нет ни компаний пьяниц, ни наркоманов, ни попрошаек. Если отсюда убрать все магазины, людей на местах, охрану, что тут будет?” — вопрошает она.
Сам туннель чистый, но подобных, кажется, в городе уже не осталось. Где-то продают овощи, шапки, платья, кофты, маски. Есть кафе с булочками и чаем. Ассоциаций со старым рынком не избежать. Сами продавцы согласны: ”Да, ремонт нужен, да, стены устарели, но куда девать людей?”
В этот момент вокруг собирается еще шесть продавцов. Все возмущены и не понимают, что происходит. ”Вы представляете, сколько людей останутся без работы?” — главная претензия местных предпринимателей. Вторая претензия — никто не уведомил о возможных пертурбациях.
”Со мной никто не связался. Я вчера узнала об этом проекте из СМИ. Управа Ласнамяэ со мной вообще не разговаривала. Это малый бизнес. Наши клиенты — пожилые люди, мамочки с колясками. Пусть проведут опрос среди обычных людей — всем нравятся наши магазины”, — говорит молодая женщина.
”Я про голосование ничего не слышала. Мы работаем с простыми людьми, я уверена, мои клиенты тоже ничего не слышали. Никто бы не проголосовал за эту идею. Кто эти 1400 человек — элита? Мои клиенты компьютером не пользуются”, — продолжает продавщица вещей.
”Да, мои клиенты тоже сказали, если бы мы знали, конечно, проголосовали бы против этой идеи. Мы нужны людям. Ко мне, например, приезжают из Мустамяэ, Ыйсмяэ, Маарду. Я тут 11 лет работаю, у меня уже своя клиентская база. Куда я пойду? Куда я дену товар? В торговых центрах нужно депозит оставить за 3 месяца. Откуда у меня такие деньги? А я плачу все налоги”, — говорит владелица лавки.
”Любое строение — живой организм, — продолжает мужчина. — Рядом есть еще один туннель. Там нет магазинов и охраны. Люди боятся туда идти! Там все разрисовано, грязно, так как город не успевает чистить. Здесь ведь будет так же, если реализовать эту идею. Я не знаю, кто это придумал. Есть ощущение, что это заказ. Мы же приносим прибыль. А получается так, что нас даже никто не спрашивал”.
По словам оператора туннеля Татьяны, в прошлом году ее фирме не продлили договор аренды. ”Договор аренды с городом закончился в декабре 2019 года. Сотрудник управы сказал, что у нового старейшины есть другие планы на этот туннель. Извините, я скажу честно: он делает карьеру.
Однако мы очень удобные для управы. Платим за аренду — 819 евро в месяц. Это мизерная цена, так как помещения не отапливаются. Мы платим за охрану со своего счета, обслуживание камер видеонаблюдения, убираем, закрашиваем граффити. Честно говоря, жалко туннель. Он же превратится в помойку”.
За идею ”Приведение в порядок пешеходного туннеля Мустакиви” проголосовало 1411 жителей Ласнамяэ. От этого следует, что жители хотят изменений. Также на принятие решения, скорее всего, повлияла графика, которую представили авторы проекта.
После разговора с людьми, которые работают там 10 лет и более, можно сделать следующие выводы, почему им кажется, что реновация туннеля пойдет во вред. (Следует отметить, в графическом проекте места для продавцов не предусмотрены).
1) Сейчас туннель обслуживает частная фирма. Она платит за охранников и уборку, если этим будет заниматься только город — он не сможет своевременно следить за чистотой и порядком. 2) У продавцов уже есть своя клиентская база, в основном это пожилые жители Ласнамяэ. Жителям района придется искать альтернативные варианты и нарушать свои привычки. 3) Работу потеряют 15 человек, которым сложно будет найти новое место, особенно в коронавирусное время.
Владимир Свет сразу заверил: никто никого не выгоняет из туннеля. ”Было бы правильно торговцам сразу обратиться к городским властям. Но я не против ответить и через RusDelfi. Первое — идея реновации туннель Мустакиви победила в голосовании в рамках Народного бюджета. До этого момента город не планировал детально заниматься этим местом”, — заверил он.
Многим продавцам показалось, что эта идея именно Света, и у него ”давно были на этот туннель планы”. Но это не так. ”Я не разговаривал с Татьяной. Да, договор закончился уже давно. Мы начали заниматься его продлением, но на это повлияло два фактора. 1) Из-за изменения Закона о госзакупках, конкурс нужно проводить по-другому, в виде концессии. 2) Мы решили подождать, так как начался проект Народного бюджета, нужно было понять, что может поменяться”, — убежден Владимир Свет.
По словам старейшины, они начали готовить документ на сдачу в аренду туннеля, но когда увидели идею Анастасии Шарымовой и Валентины Лашмановой, то взяли паузу. Также Свет заверил, что не знаком с Анастасией и Валентиной, и не агитировал голосовать конкретно за эту идею.
Что будет дальше?
”Мы начнем оценивать общее состояние туннеля, чтобы понять, что там можно сделать. Когда поймем, то ознакомим с нашим анализом авторов проекта, торговцев и жителей района. Расскажем, выслушаем обратную связь и решим, как будет выглядеть туннель Мустакиви.
Главная задача — сделать его более дружественным и красивым общественным пространством. Еще раз: мы будем оценивать разные варианты, как реализовать проект. Совершенно разные. Например, в итоге там могут сохраниться все торговые точки. Но также могут и не сохраниться, а может останется только часть. Повторю, сейчас еще ничего не решено”.
В конце разговора Владимир Свет отметил, что пригласит представителей туннеля на встречу в управу на следующей неделе. ”Мы так или иначе собирались это сделать. Мы просто не ожидали, что реакция поступит насколько быстро. Благодаря вам, мы поняли, что нужно поговорить с владельцами магазинов раньше”, — резюмировал Владимир Свет.
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