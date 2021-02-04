ГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ будут реновировать легендарный туннель. Торговцы: "Мы в шоке, нас хотят выбросить на улицу!"

В среду днем стало известно: в Ласнамяэ в рамках проекта ”Народный бюджет” победила идея ”Приведение в порядок пешеходного туннеля Мустакиви”. Авторы: Анастасия Шарымова, Валентина Лашманова. Напомним, что жители Таллинна могли представить свои проекты, каким образом город мог бы улучшить их район. Голосовать можно было только за свой район на сайте tallinn.ee, зайдя в систему через ID-карту.

В четверг утром с редакцией RusDelfi связалась Татьяна Слонова — ее должность называется оператор туннеля. Иными словами, она управляет этим сооружением в Мустакиви уже 26 лет. Мы встретились с ней в этом самом туннеле спустя несколько часов.

”Мы обслуживаем это место. Убираем, охраняем с 7 утра до 10 вечера. Везде стоят камеры. Здесь ходить не страшно, говорят о том, что станет безопасней — нет, не станет. Так как тут не будет охраны и людей. Самое главное, что из-за никому неизвестного проекта — 15 человек лишатся работы. Куда они пойдут? Здесь держат лавки 10, 15, 20 лет. Запрещать людям работать в нынешнее время — это возмутительно”, — начала сходу Татьяна.

Туннель проходит под Лаагна теэ. Он открыт 24 часа в сутки, чтобы не нужно было перебегать ”канаву”. Магазины открыты примерно с 9 утра до 19 вечера. По словам Татьяны, раньше проблем было много, но благодаря ей — нарушений стало намного меньше.

Mustakivi jalakäijate tunnel Foto: Priit Simson

”Здесь такой район — рядом социальные дома. Много вандализма, дурачества. Мы последние годы тут такую дисциплину поддерживаем… Все жулики знают, что здесь стоят камеры и есть охрана. По первости били по пять стекол за ночь, теперь тут нет ни компаний пьяниц, ни наркоманов, ни попрошаек. Если отсюда убрать все магазины, людей на местах, охрану, что тут будет?” — вопрошает она.

Сам туннель чистый, но подобных, кажется, в городе уже не осталось. Где-то продают овощи, шапки, платья, кофты, маски. Есть кафе с булочками и чаем. Ассоциаций со старым рынком не избежать. Сами продавцы согласны: ”Да, ремонт нужен, да, стены устарели, но куда девать людей?”

В этот момент вокруг собирается еще шесть продавцов. Все возмущены и не понимают, что происходит. ”Вы представляете, сколько людей останутся без работы?” — главная претензия местных предпринимателей. Вторая претензия — никто не уведомил о возможных пертурбациях.