ГАЛЕРЕЯ | Ушла эпоха: кто убил киоски в Ласнамяэ?

Выезжаем на Маяка. При повороте на улицу опытный фотограф, бывший полицейский Андрес Путтинг, показывая на один из домов, сразу вспоминает: тут раньше продавали героин. По правую руку — бар-подвал. "Там тоже было весело", — добавил он.

R-Kiosk Foto: Andres Putting

На Маяка на одном пятачке — сразу два киоска. Один уже давно закрыт, но рядом красуется современное табло с расписанием автобусов. Через 10 метров уже другой, когда-то модный R-Kiosk, который в свое время стал "убийцей" локальных ларьков, забрав себе их площади. Когда мы приехали, там был перерыв. Поэтому с продавцом поговорить не удалось. Но ассортимент удивил. Гамбургер за 3 евро (230 г), панини (бутерброд по-итальянски), беляш (90 г). И стандартный для R-Kiosk набор: кофе, сигареты, конфеты. С другой стороны прилавка — журналы из цикла дом и сад, сплетни российского шоу-бизнеса, кроссворды, немного эстонской полуживой прессы.

Напротив еще одна будка. Свежий и современный ремонт. Увы, почему-то закрыт.

Честно, не помню, когда в последний раз что-то покупал в киоске. Раньше в 7 утра выстраивалась очередь за газетой. Вечером за пивом. Да, до 2001 года в ларьках можно было купить пиво, лонг-дринк, сидр. Теперь из горячительных напитков только латте и эспрессо. Плюс исчезли талончики для проезда в автобусах. Получается, даже центристы приложили свою руку к депопуляризации киосков.

Kioskid 16.10.2020 Foto: Andres Putting

Глобализация и капитализм давно уже закрыли маленькие магазины в подвалах домов. Некоторые, правда, держатся, но проигрывают Maxima по всем показателям: цена, качество, выбор. То же самое и с киосками. Хотя некоторые умельцы выкручиваются и переосмысливают привычное понятие ”в киоск за сигаретами”. Решение — сделать из киоска с презервативами и сникерсами экспресс-кафе take away.



На Пунане мы такой и нашли. ”Колобок”. Там продают булочки, при мне тесто с начинкой закладывали в печь — через несколько минут будет горячая пицца. Продавщица бегала туда-сюда. Но все-таки смогла немного рассказать о своем деле. ”Покупателей хватает. Берут разные булочки: с корицей, капустой, сыром”. Точной такой же стоит на Махтра. Но и там не совсем разговорчивые женщины: "Времени нет, работаем".