ГАЛЕРЕЯ | Ушла эпоха: кто убил киоски в Ласнамяэ?

На прошлой неделе управа Ласнамяэ напомнила, что ларьки еще существуют — в ближайшее время некоторые киоски на остановках придется снести. Репортеры RusDelfi прокатились по нескольким точкам, чтобы запечатлеть уходящую эпоху.
Выезжаем на Маяка. При повороте на улицу опытный фотограф, бывший полицейский Андрес Путтинг, показывая на один из домов, сразу вспоминает: тут раньше продавали героин. По правую руку — бар-подвал. "Там тоже было весело", — добавил он.
На Маяка на одном пятачке — сразу два киоска. Один уже давно закрыт, но рядом красуется современное табло с расписанием автобусов. Через 10 метров уже другой, когда-то модный R-Kiosk, который в свое время стал "убийцей" локальных ларьков, забрав себе их площади. Когда мы приехали, там был перерыв. Поэтому с продавцом поговорить не удалось. Но ассортимент удивил. Гамбургер за 3 евро (230 г), панини (бутерброд по-итальянски), беляш (90 г). И стандартный для R-Kiosk набор: кофе, сигареты, конфеты. С другой стороны прилавка — журналы из цикла дом и сад, сплетни российского шоу-бизнеса, кроссворды, немного эстонской полуживой прессы.
Напротив еще одна будка. Свежий и современный ремонт. Увы, почему-то закрыт.
Честно, не помню, когда в последний раз что-то покупал в киоске. Раньше в 7 утра выстраивалась очередь за газетой. Вечером за пивом. Да, до 2001 года в ларьках можно было купить пиво, лонг-дринк, сидр. Теперь из горячительных напитков только латте и эспрессо. Плюс исчезли талончики для проезда в автобусах. Получается, даже центристы приложили свою руку к депопуляризации киосков.
Глобализация и капитализм давно уже закрыли маленькие магазины в подвалах домов. Некоторые, правда, держатся, но проигрывают Maxima по всем показателям: цена, качество, выбор. То же самое и с киосками. Хотя некоторые умельцы выкручиваются и переосмысливают привычное понятие ”в киоск за сигаретами”. Решение — сделать из киоска с презервативами и сникерсами экспресс-кафе take away.
На Пунане мы такой и нашли. ”Колобок”. Там продают булочки, при мне тесто с начинкой закладывали в печь — через несколько минут будет горячая пицца. Продавщица бегала туда-сюда. Но все-таки смогла немного рассказать о своем деле. ”Покупателей хватает. Берут разные булочки: с корицей, капустой, сыром”. Точной такой же стоит на Махтра. Но и там не совсем разговорчивые женщины: "Времени нет, работаем".
На стеклах всех работающих фаст-фуд киосков, которые мы видели, — наклейки Bolt и Wolt. Вот что значит адаптация к нынешним реалиям. Радует, что владельцы мыслят шире понятия ”точка для своих” и открыты к клиентам не из Ласна.
Едем дальше. Случайно находим ”Вок” на Махтра. ”Здравствуйте! Слышали, что в Ласнамяэ хотят киоски старые закрыть? Вас это коснется?” — спрашиваю я у взрослого мужчины. ”У меня договор аренды до 2023 года. Как они могут ликвидировать мой киоск?” — вопрошает хозяин Карен.
Эта тема настолько его волнует, что Карен даже выходит на улицу перекурить, и заодно рассказать нам о вандалах. ”Алкаши гадят постоянно. Я их выгоняю. Обшил стены новой доской, — признается он, показывая на рисунки. — Что я с этим могу делать? Месяц назад я сделал ремонт. Покрашу, через два дня опять разукрасят".
Может, поставить камеры? ”И что? Пару месяцев назад разбили стекло. Соседи увидели и вызвали полицию. Я пришел, полиция стоит. Составляет протокол. Спрашивают — заявление будете писать? Говорю: "Да, конечно. А вы будете искать?" Они мне ответили: "Искать-то будем, но вряд ли найдем". Камеру поставлю, а кому интересно их искать?” — сетует на безысходность ситуации Карен.
Вандализм и киоски очень тесно соседствуют в системе координат ночного города. У каждого работника круглосуточной торговой точки есть своя ”веселая” история. Например, в интервью RusDelfi работавший когда-то продавцом в киоске Виталий Вестеринен рассказывал, что увидеть пистолет через окошко киоска было такой же обыденностью, как сейчас — извиняющегося Юри Ратаса.
Пресс-служба управы Ласнамяэ на прошлой неделе сообщила: киоски-ракушки (под крышей, совмещенные с остановкой) будут ликвидированы. Через несколько дней прислала дополнение: предприниматели, которые готовы развиваться и поддерживать в порядке здание киоска, будут работать и дальше.
В управу Ласнамяэ мы с фотографом решили не ехать. Она все-таки не относится к такому большому культурному пласту района. Но вопросы все равно остались: "Что делать, если вандалы портят имущество? Какие киоски уничтожит управа?"
”Граффити, мусор, грязь — проблема всех владельцев недвижимости. Всем понятно, если какое-то городское пространство уже выглядит неприглядно, то его разукрасят еще больше. Если там чисто, то и актов вандализма меньше. Конечно, риск, что киоск испортят, есть всегда. Это нужно учитывать в формировании бюджета. Но все равно нужно поддерживать недвижимость в нормальном состоянии”, — прокомментировал старейшина Владимир Свет.
Он слышал, что некоторые владельцы ларьков стали волноваться, что их закроют. Но центрист их успокоил. ”Сейчас мы работаем с шестью киосками. Два из них — принадлежат R-Kiosk. Идет процесс переговоров, что с ними делать. Четыре остальных — либо уже не работают, либо снесены. В некоторых местах мы поставим просто остановочные павильоны, в некоторых установим новые киоски”, — уточнил Свет.
Далее по списку — киоск на Линнамяэ. ”Владелец периодически его перекрашивает. В какой-то момент, когда у него закончится договор аренды, мы сядем и будем думать, что дальше делать. Вопрос в том, хочет ли он держать свое место в порядке. Мы хотим, чтобы в Ласнамяэ были современные ларьки, вписывающиеся в современную городскую среду”, — добавил он.
Владимир Свет обнадежил всех землевладельцев — к каждому киоску будут подходить индивидуально, не стоит переживать раньше времени.
Все равно стоит признать, киоски в их привычным виде — мы будем видеть все реже.
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