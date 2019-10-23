23.10.2019, 18:14
ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как Таллиннская гимназия Ляэнемере отметила 30-летний юбилей!(1)
В минувшую пятницу Таллиннская Ляэнемере гимназия отметила юбилей, сообщает пресс-служба управы Ласнамяэ.
В минувшую пятницу Таллиннская Ляэнемере гимназия отметила юбилей, сообщает пресс-служба управы Ласнамяэ.
Руководство и учителей школы поздравить с праздником пришли вице-мэр Вадим Белобровцев, руководитель департамента образования Таллинна Андрес Паюла, старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн, а также коллеги из других учебных заведений.
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