23.10.2019, 18:14

ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как Таллиннская гимназия Ляэнемере отметила 30-летний юбилей!

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rus.delfi.ee
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Galerii: 12 pilti
Läänemere gümnaasium Foto: Lasnamäe lov

В минувшую пятницу Таллиннская Ляэнемере гимназия отметила юбилей, сообщает пресс-служба управы Ласнамяэ.

Руководство и учителей школы поздравить с праздником пришли вице-мэр Вадим Белобровцев, руководитель департамента образования Таллинна Андрес Паюла, старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн, а также коллеги из других учебных заведений.

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