23.10.2019, 18:14
ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как Таллиннская гимназия Ляэнемере отметила 30-летний юбилей!(1)
В минувшую пятницу Таллиннская Ляэнемере гимназия отметила юбилей, сообщает пресс-служба управы Ласнамяэ.
В минувшую пятницу Таллиннская Ляэнемере гимназия отметила юбилей, сообщает пресс-служба управы Ласнамяэ.
Руководство и учителей школы поздравить с праздником пришли вице-мэр Вадим Белобровцев, руководитель департамента образования Таллинна Андрес Паюла, старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн, а также коллеги из других учебных заведений.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Сколько стоит верхняя одежда президентов
Губерниев в красках поведал о разводе с Богославской
Стали известны подробности убийства девушки при продаже авто