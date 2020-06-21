21.06.2020, 17:10

ФОТО | Верх глупости: в Ласнамяэ женщина из окна автомобиля размахивала игрушечным оружием

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ФОТО | Верх глупости: в Ласнамяэ женщина из окна автомобиля размахивала игрушечным оружием
Facebook

Одна жительница нашей страны, видимо, обладает специфическим чувством юмора: она размахивала из окна автомобиля игрушкой, очень похожей на автомат. Полиция возбудила в отношении нее дело.

"Несколько дней назад мы получили тревожное сообщение: в Ласнамяэ разъезжает автомобиль, пассажир которого размахивает из окна автоматом", — сообщается на страничке Ида-Харьюского отделения полиции в Facebook.

"Мы отреагировали большими силами и вскоре задержали машину. Выяснилось, что находившаяся в салоне женщина "пошутила". По факту случившегося возбуждено дело".

Как отмечают стражи порядка, для них так и осталось непонятным, что творилось в голове человека, который счел подобные действия "шуткой". Особенно, учитывая недавние события в Лихула.

"Если собираетесь с друзьями отмечать июньские праздники, то было бы разумным оставить все острые и имитирующие оружие предметы дома", — советуют полицейские.

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