14.11.2019, 15:34

ФОТО | В Ласнамяэ загорелась квартира: есть пострадавшие


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ФОТО | В Ласнамяэ загорелась квартира: есть пострадавшие
Foto: Delfi lugeja

Сегодня в 14.30 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на Линнамяэ теэ в столичном районе Ласнамяэ. Выяснилось, что в многоквартирном доме горит квартира и балкон.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал Delfi, что в результате пожара пострадало два человека. Один из них был доставлен в больницу.

Причину возгорания выяснит следствие.

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