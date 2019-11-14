14.11.2019, 15:34
ФОТО | В Ласнамяэ загорелась квартира: есть пострадавшие
Сегодня в 14.30 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на Линнамяэ теэ в столичном районе Ласнамяэ. Выяснилось, что в многоквартирном доме горит квартира и балкон.
Сегодня в 14.30 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на Линнамяэ теэ в столичном районе Ласнамяэ. Выяснилось, что в многоквартирном доме горит квартира и балкон.
Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал Delfi, что в результате пожара пострадало два человека. Один из них был доставлен в больницу.
Причину возгорания выяснит следствие.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток
Студент благовещенского колледжа о столкновении с убийцей
Никогда не отвечайте "да" на телефонный звонок, и вот почему
20-летняя гимнастка умерла после падения с брусьев