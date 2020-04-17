ФОТО | В Ласнамяэ во время работы загорелся экскаватор

В четверг в 18:32 на улице Бетоони в Таллинне загорелся экскаватор во время работы на куче отходов.
Рабочие пытались сами потушить пожар, но загорелось масло и бензин, поэтому пришлось вызвать пожарных. Когда они прибыли на место, экскаватор полыхал открытым пламенем. Пожар был потушен с помощью воды и пены.
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