ФОТО | В Ласнамяэ вандалы сломали праздничную инсталляцию

На данный момент специалисты выясняют, возможно ли произвести ремонт фигуры на месте или все же придется ее увезти в мастерскую.

Управа просит всех, кто видел или располагает какими-либо сведениями по факту случившегося, незамедлительно сообщить в районную управу Ласнамяэ или полиции.

Как отмечает управа, в эту зиму было приложено много усилий, чтобы в непростое время пандемии по-особенному украсить район к зимним праздникам и порадовать горожан. "Призываем жителей и гостей Ласнамяэ бережно относиться к городским украшениям и имуществу", — говорится в сообщении управы.