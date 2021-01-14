ФОТО | В Ласнамяэ вандалы сломали праздничную инсталляцию

В Ласнамяэ вандалы сломали любимое новогоднее украшение в парке Тондилоо — световую конструкцию большого снеговика, передает управа части города.
На данный момент специалисты выясняют, возможно ли произвести ремонт фигуры на месте или все же придется ее увезти в мастерскую.
Управа просит всех, кто видел или располагает какими-либо сведениями по факту случившегося, незамедлительно сообщить в районную управу Ласнамяэ или полиции.
Как отмечает управа, в эту зиму было приложено много усилий, чтобы в непростое время пандемии по-особенному украсить район к зимним праздникам и порадовать горожан. "Призываем жителей и гостей Ласнамяэ бережно относиться к городским украшениям и имуществу", — говорится в сообщении управы.
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