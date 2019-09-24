ФОТО: В Ласнамяэ состоялась закладка нового производственного комплекса

Сегодня был заложен краеугольный камень нового производственного комплекса Таллиннского городского театра по адресу Суур-Сыямяэ, 44-д.
Вице-мэр Эха Вырк отметила, что строительство комплекса является важной частью реновации Таллиннского городского театра. Она напомнила, что сейчас подготовка декораций проходит в неприспособленных помещениях в здании театра в Старом городе.
Директор театра Райво Пыльдмаа подчеркнул, что строительство комплекса необходимо для дальнейшей деятельности театра. «Если до сих пор театр изготавливал декорации в подвале, в очень стесненных условиях, то в новом производственном комплексе работники приобретут современные условия труда и необходимое оборудование. Театр сможет хранить декорации, реквизит и костюмы в приспособленных помещениях, а подготовку к спектаклю можно будет осуществить в одном месте – от набросков до установки», - сказал Пыльдмаа.
В производственном и складском комплексе Городского театра на Суур-Сыямяэ появится склад для костюмов, реквизита, декораций, мебели и проч., мастерская для работы с металлом и деревом, монтировочная для декораций, помещение для окрашивания, живописи, гаражи, технические комнаты, помещения для работников, собраний и проч.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что осуществления плана по реконструкции Городского театра – это долгожданное событие для города. «Сейчас идут работы по проектированию комплекса зданий на улице Лай, согласно плану, работы должны начаться в 2020 году, - уточнил Белобровцев. – Работы по обновлению театрального комплекса на улице Лай, 23, приведут в порядок застройку всего квартала и важнейшую часть Старого города».
Комплекс на Суур-Сыямяэ строит Eston Ehitus OÜ, проект составлен Novarc Group AS. Стоимость строительных работ – 3,4 миллиона евро, к ней будет добавлен налог с оборота. Строительство комплекса завершится летом следующего года.
Вице-мэр Эха Вырк добавила, что начались подготовительные работы по приспособления культурного центра «Сальме» в качестве места проведения спектаклей Городского театра во время реновации. «В центре «Сальме» нужно будет перестроить помещения, чтобы они отвечали нуждам театра, эти помещения также пригодятся центру в дальнейшей работе», - сказала Вырк.
В марте 2018 года Таллиннский департамент городского имущества и Таллиннский городской театр организовали вместе с Эстонским Союзом архитекторов конкурс эскизов для строительства нового здания театра. Победило архитектурное бюро Salto AB. Согласно эскизу, по адресу Лай, 23, появится новая сцена на 350 мест, малый зал на 130 мест и уличная сцена с 500 местами для зрителей.
По плану театральный комплекс должен быть открыт в конце 2022 года.
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