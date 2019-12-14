ФОТО: В Ласнамяэ школьники померились силой

Как сообщается на странице ласнамяэской управы в Facebook, в промежутках между силовыми дисциплинами ученики 6-12 классов продемонстрировали свои танцевальные навыки, фантазию и творческий подход.

Главным судьей соревнования выступил эстонский тяжеловес и победитель Лиги чемпионов силачей Андрус Муруметс, а принять решение помогали ему чемпион Европы Меэлис Пеил и член правления Эстонского союза тяжелой атлетики Эрик Кунингас.

