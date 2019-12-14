14.12.2019, 20:30
ФОТО: В Ласнамяэ школьники померились силой
В четверг, 12 декабря, в Таллиннской гимназии Куристику прошло уже ставшее традицией спортивное мероприятие — соревнование силачей учащихся таллиннских школ.
В четверг, 12 декабря, в Таллиннской гимназии Куристику прошло уже ставшее традицией спортивное мероприятие — соревнование силачей учащихся таллиннских школ.
Как сообщается на странице ласнамяэской управы в Facebook, в промежутках между силовыми дисциплинами ученики 6-12 классов продемонстрировали свои танцевальные навыки, фантазию и творческий подход.
Главным судьей соревнования выступил эстонский тяжеловес и победитель Лиги чемпионов силачей Андрус Муруметс, а принять решение помогали ему чемпион Европы Меэлис Пеил и член правления Эстонского союза тяжелой атлетики Эрик Кунингас.
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