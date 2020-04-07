ФОТО | В Ласнамяэ саперы проверили подозрительные пакеты

Речь идет об автобусной остановке, которая находится на Линнамяэ теэ рядом с Lasnamäe Tervisemaja.

В Спасательном департаменте около 22:50 подтвердили Delfi, что саперы проверяют пакеты, территория огорожена и движение перекрыто.

В 23:30 сказали, что ничего опасного в пакетах все-таки не было и движение снова открыто.

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