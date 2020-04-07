07.04.2020, 07:24
ФОТО | В Ласнамяэ саперы проверили подозрительные пакеты
В понедельник поздно вечером Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ на одной автобусной остановке подозрительные пакеты. Ничего опасного в них не было.
В понедельник поздно вечером Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ на одной автобусной остановке подозрительные пакеты. Ничего опасного в них не было.
Речь идет об автобусной остановке, которая находится на Линнамяэ теэ рядом с Lasnamäe Tervisemaja.
В Спасательном департаменте около 22:50 подтвердили Delfi, что саперы проверяют пакеты, территория огорожена и движение перекрыто.
В 23:30 сказали, что ничего опасного в пакетах все-таки не было и движение снова открыто.
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