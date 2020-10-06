ФОТО | В Ласнамяэ появилась еще одна масштабная суперграфика

Огромный рисунок ”Песочные часы” был создан на торцевой стене пятиэтажного жилого дома по эскизу Андреаса Луйгаса из фирма Finostilo OÜ, которая и выиграла проведенный городом конкурс суперграфики. На превращение фасада дома в произведение искусства ушло 4 недели. Стоимость росписи, включая материалы и прочие расходы, составила примерно 18 000 евро.

Lasnamäe linnaosavalitsus

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства уже пятый год подряд в столице проходят работы по украшению фасадов многоквартирных домов суперграфическими картинами. Первый такой рисунок ”Пастух голубей” был создан на стене жилого дома в районе Ласнамяэ в 2016 году по адресу ул. Кивила, 3а. Год спустя на торце дома Кивила, 46 появилась гигантская графика ”Спорт” с изображением мальчика, проделывающего трюк на камне Линды, а сегодня завершились роботы по созданию суперграфики ”Песочные часы”, которая теперь украшает дом на улице Палласти, 34б.

Суперграфика отличается от граффити тем, что ее автор известен, создание произведения санкционировано, а само изображение органически вписывается в городской ландшафт. Цель суперграфики — украсить город и привнести в городскую среду профессиональное искусство Эстонии.