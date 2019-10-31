ФОТО: В Ласнамяэ открывается крупнейший садоводческий центр

Сегодня старейшина района Андрес Вяэн принял участие в презентации нового садового центра. ”Названия улиц Tähesaju (в переводе — "Звездопадная") и Sabatähe (в переводе — "Кометная") говорят сами за себя, так как здесь, в Тондираба, сегодня появляются новые звезды. Садовый центр Hortes — одна из таких звезд”.

Открытие нового садового центра Hortes в Ласнамяэ — хорошая новость как для жителей Ласнамяэ, так и для жителей всех районов в восточной части Таллинна.

Праздничное открытие нового центра пройдет в субботу, 2 ноября, куда к 12 часам приглашаются все любители дома и сада. В честь открытия пройдет концерт, розыгрыш призов и многое другое.