ФОТО: В Ласнамяэ открывается крупнейший садоводческий центр
В Tähesaju City завершилось строительство крупнейшего в восточной части Таллинна домашнего и садоводческого центра Hortes (Тяхесаю, 5), который предлагает своим клиентам широкий выбор уличных и домашних растений, сезонных растений, инструментов, предметов интерьера, товаров для домашних животных и полезных продуктов для гурманов.
ЕС направил сирийским беженцам в Турции 660 млн евро
Физическое насилие в тюрьме: Мамаев не стал об этом умалчивать
Из первых уст - молодые люди рассказали, почему бегут из Молдовы
Россиянам рассказали об опасностях кредиток