13.12.2019, 16:17

ФОТО | В Ласнамяэ открыта для движения улица Пинна. Но работы там продолжатся


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ФОТО | В Ласнамяэ открыта для движения улица Пинна. Но работы там продолжатся
Lasnamäe linnaosavalitsus

Закрытая на время проведения строительно-ремонтных работ улица Пауля Пинна вновь открыта для движения, сообщила пресс-служба управы района.

Работы по нанесению дорожной разметки и озеленению продолжатся весной следующего года.

Lasnamäe linnaosavalitsus


Lasnamäe linnaosavalitsus
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