13.12.2019, 16:17
ФОТО | В Ласнамяэ открыта для движения улица Пинна. Но работы там продолжатся
Закрытая на время проведения строительно-ремонтных работ улица Пауля Пинна вновь открыта для движения, сообщила пресс-служба управы района.
Закрытая на время проведения строительно-ремонтных работ улица Пауля Пинна вновь открыта для движения, сообщила пресс-служба управы района.
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