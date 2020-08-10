10.08.2020, 13:50

ФОТО: В Ласнамяэ и Пирита водителей проверили на трезвость

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Politsei puhumisreid
Politsei puhumisreidFoto: Karin Kaljuläte

Ида-Харьюское отделение полиции сообщило в социальных сетях, что в воскресенье в столичных районах Ласнамяэ и Пирита водителей проверили на трезвость.

”В воскресенье в Ласнамяэ и Пирита прошел рейд ” Дуют все”. Из 2000 проверенных водителей трезвых было 1996. К сожалению, было все-таки 4 водителя, которые сели за руль нетрезвыми”, — сообщили стражи порядка.

Смотрите фото в Facebook полиции!


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