ФОТО: В Ласнамяэ и Пирита водителей проверили на трезвость

Ида-Харьюское отделение полиции сообщило в социальных сетях, что в воскресенье в столичных районах Ласнамяэ и Пирита водителей проверили на трезвость.
”В воскресенье в Ласнамяэ и Пирита прошел рейд ” Дуют все”. Из 2000 проверенных водителей трезвых было 1996. К сожалению, было все-таки 4 водителя, которые сели за руль нетрезвыми”, — сообщили стражи порядка.
Смотрите фото в Facebook полиции!
Зверское убийство в центре Москвы: жуткие подробности
Удав Анатолий держит в страхе жителей подмосковной многоэтажки
Коронавирус сильно мутирует осенью — врач
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова