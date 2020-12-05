ФОТО | В Ласнамя открыли мемориальную доску митрополиту Корнилию
Сегодня на улице Викерласе открыли мемориальную доску митрополиту Корнилию, которая также стала первой мемориальной доской установленной в Ласнамяэ, сообщает управа в Facebook.
Сегодня на улице Викерласе открыли мемориальную доску митрополиту Корнилию, которая также стала первой мемориальной доской установленной в Ласнамяэ, сообщает управа в Facebook.
На церемонии открытия с короткими речами выступили старейшина района Владимир Свет, нынешний митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений, и Мария Вячеславовна, дочь иерарха Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата митрополита Корнилия.
Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий (в миру Вячеслав Васильевич Якобс, 19 июня 1924 в Таллинне – 19 апреля 2018 там же).
Большую часть жизни будущий митрополит провел в Таллинне, служа в православной церкви с 1943 года. В 1951-1957 гг. он был священником в Вологде, где по обвинению в антисоветской пропаганде был осужден на 10 лет лагерей, откуда освободился в 1960 г. (реабилитирован в 1988 г.). После освобождения служил в таллиннском храме Иоанна Предтечи в Нымме. В 1990 г. пострижен в монашество и рукоположен во епископа.
В 1990–1992 гг. епископ Таллиннский, викарий Святейшего Патриарха. В 1992–1995 гг. епископ Таллиннский и всея Эстонии, в 1995 г. возведен в сан архиепископа. С 2000 г. митрополит Таллиннский и всея Эстонии.
Высокие идеалы митрополита Корнилия десятилетиями служили примером для многих верующих и мирян. Его деятельность в качестве священника и предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата играла уникальную роль в религиозной жизни Эстонии.
Мемориальная доска установлена на жилом доме по адресу Викерласе, 20, где митрополит прожил последние 20 лет.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов
5 наклеек под капотом, о которых напрасно никто не задумывается
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Почему бережное отношение к машине может ей только навредить