ФОТО | В Ласнамя открыли мемориальную доску митрополиту Корнилию

На церемонии открытия с короткими речами выступили старейшина района Владимир Свет, нынешний митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений, и Мария Вячеславовна, дочь иерарха Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата митрополита Корнилия.

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий (в миру Вячеслав Васильевич Якобс, 19 июня 1924 в Таллинне – 19 апреля 2018 там же).

Большую часть жизни будущий митрополит провел в Таллинне, служа в православной церкви с 1943 года. В 1951-1957 гг. он был священником в Вологде, где по обвинению в антисоветской пропаганде был осужден на 10 лет лагерей, откуда освободился в 1960 г. (реабилитирован в 1988 г.). После освобождения служил в таллиннском храме Иоанна Предтечи в Нымме. В 1990 г. пострижен в монашество и рукоположен во епископа.

В 1990–1992 гг. епископ Таллиннский, викарий Святейшего Патриарха. В 1992–1995 гг. епископ Таллиннский и всея Эстонии, в 1995 г. возведен в сан архиепископа. С 2000 г. митрополит Таллиннский и всея Эстонии.

Высокие идеалы митрополита Корнилия десятилетиями служили примером для многих верующих и мирян. Его деятельность в качестве священника и предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата играла уникальную роль в религиозной жизни Эстонии.

Мемориальная доска установлена ​​на жилом доме по адресу Викерласе, 20, где митрополит прожил последние 20 лет.

Сегодня на улице Викерласе открыли мемориальную доску митрополиту Корнилию, которая также стала первой мемориальной... Опубликовано Ласнамяэская районная управа Суббота, 5 декабря 2020 г.

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