ФОТО: Узнаете? Всемирно известный фотограф разыскивает женщину, которую заснял в Ласнамяэ в 1992 году

Сейчас в тартуской галерее Noorus проходит выставка известного британского фотографа Мартина Парра о ”бедной и бесцветной Эстонии” 1992 года, пишет Eesti Ekspress.
В объектив камеры Парра попала молодая кассирша одного из ласнамяэских магазинов того времени. Сейчас этой женщине предположительно за 40. Парр хочет найти ее, чтобы в знак благодарности подарить это фото.
Информацию можно направлять журналисту Прийту Хыбемяги по адресу priithob@ekspress.ee .
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