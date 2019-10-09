ФОТО: Узнаете? Всемирно известный фотограф разыскивает женщину, которую заснял в Ласнамяэ в 1992 году

В объектив камеры Парра попала молодая кассирша одного из ласнамяэских магазинов того времени. Сейчас этой женщине предположительно за 40. Парр хочет найти ее, чтобы в знак благодарности подарить это фото.

Информацию можно направлять журналисту Прийту Хыбемяги по адресу priithob@ekspress.ee .