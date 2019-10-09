09.10.2019, 09:25

ФОТО: Узнаете? Всемирно известный фотограф разыскивает женщину, которую заснял в Ласнамяэ в 1992 году

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rus.delfi.ee
EST 40
ФОТО: Узнаете? Всемирно известный фотограф разыскивает женщину, которую заснял в Ласнамяэ в 1992 году
KES TUNNEB ÄRA? Martin Parr otsib 1992. aastal pildile jäänud Lasnamäe kaupluse kassiiri, et kinkida talle mälestuseks ja tänutäheks see raamitud foto. Ühendust võtta aadressil priithob@ekspress.ee.Foto: © Martin Parr/MAGNUM PHOTOS

Сейчас в тартуской галерее Noorus проходит выставка известного британского фотографа Мартина Парра о ”бедной и бесцветной Эстонии” 1992 года, пишет Eesti Ekspress.

В объектив камеры Парра попала молодая кассирша одного из ласнамяэских магазинов того времени. Сейчас этой женщине предположительно за 40. Парр хочет найти ее, чтобы в знак благодарности подарить это фото.

Информацию можно направлять журналисту Прийту Хыбемяги по адресу priithob@ekspress.ee .

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