ФОТО | Управа Ласнамяэ начала эксперимент, результат которого будет виден весной

”Таллинн стремится снижать влияние городской жизни на окружающую среду. Помимо ставших обыденными практик вроде расширения зеленых зон и контролем за качеством воды и воздуха это подразумевает использование новых технологий. Так как в последнее время мы стремимся снизить использование одноразовой пластмассовой посуды, логичен вопрос о том, что делать с её альтернативами, в том числе и посудой из разлагающихся материалов. Одним из вариантов является её компостирование с последующим использованием в качестве удобрений для городских зеленых зон. Именно это решение мы начнем опробовать”, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Пилотный проект проводится в сотрудничестве управы Ласнамяэ и компании по распространению одноразовой экопосуды VEGWARE. Удобрения, полученные в рамках переработки одноразовой посуды с фестиваля Viljandi Folk, будут использованы на клумбах с розами сорта Iceberg,которые растут вокруг здания районной управы.

Речь идет об удобрении, полученном при переработке одноразовой компостируемой пищевой упаковки из растительного сырья маркиVegware. После использования, посуда из таких материалов подлежит промышленному компостированию вместе с пищевыми отходами. При создании определенных условий упаковка быстро разлагается и сама по себе превращается в богатый питательными веществами компост, который помогает процветать растениям.

”Философия города — жить и потреблять более осознано, нанося минимальный ущерб окружающей среде и мы рады, что местные предприниматели и предприятия поддерживают стратегию зеленого Таллинна и выступают с подобными инициативами. Весной увидим результаты совместного эксперимента и, при положительном результате, обсудим возможное применения такого компоста при благоустройстве и других зеленых зон района”, — добавил Владимир Свет.

С 1 октября 2019 года на общественных столичных мероприятиях действует запрет на использование для сервировки напитков и пищи одноразовой посуды и приборов, в состав которых входит пластик. Такое нововведение городскими властями поможет снизить ”пластиковый” след и сделать шаг на пути решения проблемы загрязнения окружающей среды.