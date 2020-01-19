ФОТО: У церкви в Ласнамяэ выстроилась длинная очередь за крещенской водой

В субботу, в Крещенский сочельник Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений совершил литургию святителя Василия Великого в храме во имя иконы Божией Матери "Скоропослушница".
По окончании литургии в ласнамяэской церкви владыка Евгений совершил Великое освящение воды.
Чин Великого освящения воды совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, в прудах и колодцах. Вода, освященная таким образом, приобретает особые качества и называется "великая агиасма", то есть, святыня.
В воскресенье за водой в ласнамяэском храме выстроилась огромная очередь.
Верующие хранят святую воду в течение всего года, освящая ею свои жилища и употребляя с молитвой натощак, ибо, как утверждают, она благоприятно воздействует на душу и тело человека. По традиции после освящения воды в храмах православные выходили крестным ходом и на освящение воды в водоемах.
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