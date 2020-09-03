ФОТО | Таллинн приглашает горожан на обсуждение эскиза нового и уникального ласнамяэского парка

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, город выбрал ”зеленый” стиль развития и последовательно придерживается этого направления.

”Создавая новый парк, мы хотим дать горожанам любого возраста больше возможностей для поддержания здорового образа жизни и отдыха на свежем воздухе — инфраструктура будущего парка, конечно же, позволит это реализовать, — сказал Михаил Кылварт. — Однако такой же важной целью для нас является и сохранение видового разнообразия в городской среде. Коронакризис вновь подтвердил, насколько мы зависимы — не только люди друг от друга, но также человек от природы и наоборот, поэтому мы должны найти возможности сосуществовать с природой и в городской среде. На мой взгляд, создание парка, который будет способствовать сохранности видового разнообразия, является верным шагом в этом направлении”.

Крупнейший в Ласнамяэ парк Тондираба, занимающий почти 23 га площади, планируется создать на месте бывшего одноименного болота. Парк станет частью так называемого Ласнамяэского зеленого коридора, который был спроектирован еще в те времена, когда район только создавался. Создание парка также подкрепляет цель города как финалиста конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022 завоевать этот престижный титул. При создании парка планируется сохранить местную экосистему: лес и небольшое озеро, обитающих здесь животных, птиц и растения. Зоны для активного проведения досуга будут расположены вокруг леса таким образом, чтобы они не нарушили разнообразие обитающих в парке видов.

В парке Тондираба будет построено несколько игровых площадок, часть из которых адаптирована для детей с ограниченными возможностями. Также будет возможность заняться спортом на разных площадках: тренажерных, для командных видов спорта (баскетбол и волейбол) и индивидуальных занятий. Дополнительно будет создана полоса препятствий и удобная инфраструктура для велосипедистов, а также построены площадки для выгула собак.

В парке расположится уникальная зона для занятий экстремальными видами спорта — скейт-парк и памп-трек. Велосипедисты получат в свое распоряжение несколько ландшафтных трасс. Пролегающие по лесу маршруты позволят прямиком попасть из одной части парка в другую. В планах также создать каток, который летом можно будет переориентировать на занятия другими видами спорта.