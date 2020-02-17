17.02.2020, 09:35
ФОТО | Стены коридора Управы района Ласнамяэ нарядились в национальные узоры
Стены коридора третьего этажа Управы района Ласнамяэ нарядились в национальные узоры, сообщается на странице управы в Facebook.
Стены коридора третьего этажа Управы района Ласнамяэ нарядились в национальные узоры, сообщается на странице управы в Facebook.
В феврале на третьем этаже Управы района Ласнамяэ можно познакомиться с выставкой ковров ручной работы Таллиннского детского сада Махтра. Экспозиция посвящена 102-й годовщине Эстонской Республики. Яркие ковровые полотна выполнены воспитателями детского сада и родителями.
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