17.02.2020, 09:35

ФОТО | Стены коридора Управы района Ласнамяэ нарядились в национальные узоры


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ФОТО | Стены коридора Управы района Ласнамяэ нарядились в национальные узоры
Lasnamäe linnaosavalitsus, Facebook

Стены коридора третьего этажа Управы района Ласнамяэ нарядились в национальные узоры, сообщается на странице управы в Facebook.

В феврале на третьем этаже Управы района Ласнамяэ можно познакомиться с выставкой ковров ручной работы Таллиннского детского сада Махтра. Экспозиция посвящена 102-й годовщине Эстонской Республики. Яркие ковровые полотна выполнены воспитателями детского сада и родителями.

Смотрите фото!

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