ФОТО | Стены коридора Управы района Ласнамяэ нарядились в национальные узоры

В феврале на третьем этаже Управы района Ласнамяэ можно познакомиться с выставкой ковров ручной работы Таллиннского детского сада Махтра. Экспозиция посвящена 102-й годовщине Эстонской Республики. Яркие ковровые полотна выполнены воспитателями детского сада и родителями.

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