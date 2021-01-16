ФОТО: Смотрите, у кого в Ласнамяэ оказались самые красивые рождественские окна!

”Хочу поблагодарить всех жителей Ласнамяэ, кто в преддверии праздников в это непростое время красиво украсил окна своих домов и тем самым внес вклад в создание новогодней атмосферы на улицах района. Все присланные на конкурс фотографии заслуживают внимания, а некоторые праздничные оформления окон и вовсе являются произведениями искусства, — отметил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. — Надеюсь, что конкурс и выбор самого красивого рождественского окна в нашем районе станет доброй традицией, ведь ласнамяэсцы любят украшать свои квартиры и окна к зимним праздникам. Поздравляю победителей!”.

Первое место в конкурсе занял снимок рождественского окна детского сада Асундусе, набравший к окончанию голосования 13 января наибольшее количество голосов — 107. Второе место с 51 голосом у Марии —жительницы дома по адресу Муху, 1, а третье место с 39 голосами заняла Алиса и ее праздничное оформление окон по адресу Арбу, 5. Отдельно будет отмечен многоквартирный дом, расположенный в микрорайоне Прийсле по адресу Линнамяэ теэ 42а. Его жители основательно подготовились к зимним праздникам и украсили световыми гирляндами свои балконы, создав общее яркое оформление фасада. Победители получат от управы памятные призы.

Управа района Ласнамяэ впервые провела зимний конкурс, в ходе которого путем народного голосования были определены авторы самых красивых рождественских окон Ласнамяэ. Конкурс планируется сделать ежегодным.