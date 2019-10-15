ФОТО: Смотрите, как выглядят новые скамейки в Ласнамяэ

В Ласнамяэ в этом году будет установлено 37 новых скамеек и 26 мусорных ящиков.
К сегодняшнему дню новые скамейки появились по адресу Пунане, 23 и 63; Паэ, 55; Петербури, 24; а также улице Катлери.
Как говорит старейшина районе Андрес Вяэн, места установки скамеек выбраны исходя из пожеланий жителей.
"Необходимость в новых скамейках была велика. Важно то, чтобы они не стали местом сбора выпивох и шумных компаний. Здесь свою роль должны сыграть и местные жители".
Установленные к сегодняшнему дню 6 скамеек были заказаны на предприятии Kiili Betoon.
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