ФОТО: Смотрите, как выглядят новые скамейки в Ласнамяэ

К сегодняшнему дню новые скамейки появились по адресу Пунане, 23 и 63; Паэ, 55; Петербури, 24; а также улице Катлери.

Как говорит старейшина районе Андрес Вяэн, места установки скамеек выбраны исходя из пожеланий жителей.

"Необходимость в новых скамейках была велика. Важно то, чтобы они не стали местом сбора выпивох и шумных компаний. Здесь свою роль должны сыграть и местные жители".

Установленные к сегодняшнему дню 6 скамеек были заказаны на предприятии Kiili Betoon.