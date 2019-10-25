25.10.2019, 12:09

ФОТО: Смотрите, как старейший детский сад Ласнамяэ отметил свой юбилей


rus.delfi.ee
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Kivimurru lasteaed Foto: lasnamäe lov

Таллиннский детский сад Кивимурру является старейшим из существующих детских садов в районе Ласнамяэ. Детский сад начал свою деятельность в 1959 году и в эти дни отмечает свой 60-летний юбилей.

На праздник были приглашены бывшие и нынешние коллеги, а также друзья детского сада, передает пресс-служба районной управы. Поздравить детский сад с юбилеем пришли вице-мэр Вадим Белобровцев, представитель Таллиннского департамента образования Анне Таргем и заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.

Детский сад Кивимурру подготовил для гостей красочную программу. Под руководством юного ведущего праздника с песенными и танцевальными номерами выступили талантливые детки, а также их педагоги и учителя.

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