ФОТО: Смотрите, как старейший детский сад Ласнамяэ отметил свой юбилей!

На праздник были приглашены бывшие и нынешние коллеги, а также друзья детского сада, передает пресс-служба районной управы. Поздравить детский сад с юбилеем пришли вице-мэр Вадим Белобровцев, представитель Таллиннского департамента образования Анне Таргем и заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.

Детский сад Кивимурру подготовил для гостей красочную программу. Под руководством юного ведущего праздника с песенными и танцевальными номерами выступили талантливые детки, а также их педагоги и учителя.