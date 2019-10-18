18.10.2019, 20:30
ФОТО: Смотрите, как отметила юбилей гимназия Куристику!
Сегодня отметила 35-летний юбилей расположенная в Ласнамяэ Таллиннская гимназия Куристику.
Сегодня отметила 35-летний юбилей расположенная в Ласнамяэ Таллиннская гимназия Куристику.
Торжественное мероприятие прошло в актовом зале школы. Участие принял и старейшина района Андрес Вяэн.
Управа района на своем Facebook опубликовала фотографии с мероприятия.
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