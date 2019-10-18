18.10.2019, 20:30

ФОТО: Смотрите, как отметила юбилей гимназия Куристику!


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ФОТО: Смотрите, как отметила юбилей гимназия Куристику!
Lasnamäe linnaosavalitsus

Сегодня отметила 35-летний юбилей расположенная в Ласнамяэ Таллиннская гимназия Куристику.

Торжественное мероприятие прошло в актовом зале школы. Участие принял и старейшина района Андрес Вяэн.

Управа района на своем Facebook опубликовала фотографии с мероприятия.

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