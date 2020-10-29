ФОТО | Школьникам Ласнамяэ раздали 5000 отражателей

”Цель этой ежегодной акции — напомнить детям о том, что отражатель делает их заметными для других участников движения, особенно для автолюбителей. Светоотражатель — неотъемлемое средство безопасности для каждого пешехода”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Однако не стоит забывать, что светоотражающие элементы — всего один из способов защиты пешеходов, важно, чтобы ребенок помнил и не нарушал правила дорожного движения”, — добавил Владимир Свет.

Сегодня утром у входов во все школы Ласнамяэ члены районного молодёжного совета, представители управы района, работники молодёжного центра, а также сотрудники полиции и муниципальной полиции раздали ученикам несколько тысяч светоотражателей. В рамках акции учащимся также напомнили, как следует правильно носить отражательный элемент, чтобы увеличить шансы быть замеченным на улице. Правильно отражатель крепить сбоку с правой или левой стороны — взрослому человеку на уровне колена, ребенку — чуть выше.

”В этом году оставшиеся отражатели мы развесили на мосту Варраку, чтобы каждый прохожий смог совершенно бесплатно взять его и прикрепить себе на верхнюю одежду”, — добавил Владимир Свет.

Закон о дорожном движении обязывает как в городе, так и за городом в темное время суток носить отражатели. За нарушение данного правила возможен денежный штраф до 40 евро.

Фото: управа Ласнамяэ





Фото: управа Ласнамяэ

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