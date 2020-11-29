ФОТО | Сегодня в Ласнамяэ у рождественской елки загорелась свеча первого Адвента

”В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и исходя из рекомендаций Департамента здоровья традиционное мероприятие по случаю первого Адвента и небольшой праздничный концерт состоялся под открытым небом”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

”Надеемся, что приход Рождества поднимет настроение и принесет надежду на лучшее. Желаю всем нам спокойного предрождественского времени и рождественского покоя”, — добавил Владимир Свет и поблагодарил всех, кто пришел на сегодняшнее мероприятие.

На традиционной церемонии зажжения свечи первого Адвента эстонский ансамбль ручных колоколов ”Кампанелли” под руководством Инны Лай исполнил классические и популярные рождественские произведения.

Настоятельница лютеранского прихода Святого Духа Эха Крафт рассказала об истории и традициях, предшествующих Рождеству. На ёлке, которая украшает площадь у центра культуры ”Линдакиви”, старейшина района Владимир Свет и Эха Крафт зажгли свечу первого Адвента.

Каждый пришедший на мероприятие смог попробовать приготовленный на костре глинтвейн и угоститься пряным печеньем.

Событие при поддержке ласнамяэского лютеранского прихода Святого Марка было организовано управа района Ласнамяэ.